Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον εναέριο χώρο – Εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά

Νέος γύρος προκλήσεων καταγράφηκε σήμερα Τρίτη (23/06/2026) στο Αιγαίο, με τουρκικά αεροσκάφη και drones να προχωρούν σε παραβιάσεις και παραβάσεις, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο επίκεντρο των σημερινών περιστατικών βρέθηκαν τουρκικά μαχητικά, τα οποία πραγματοποίησαν παραβιάσεις στο Αιγαίο, ενώ σημειώθηκαν και εμπλοκές με ελληνικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν για την αναγνώριση και αναχαίτισή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και μία παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναχαίτισης σημειώθηκαν δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία έσπευσαν στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν την τουρκική δραστηριότητα.

Παράλληλα, δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) προχώρησαν σε πέντε παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Στην ίδια περιοχή κινήθηκε και ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72, το οποίο πραγματοποίησε μία παράβαση στο FIR Αθηνών και πέντε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μέσα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις προβλεπόμενες διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Πηγή: newsit.gr