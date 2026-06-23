Γιόκιτς: «Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν αξίζω τη θέση του αρχηγού στη Σερβία...»

Ο Νίκολα Γιόκιτς μίλησε με ταπεινότητα για την τιμή που του έγινε από την Εθνική Σερβίας να είναι ο νέος αρχηγός της.

Αναλυτικά όσα είπε ο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς:

Για τη συμμετοχή του στην Εθνική Σερβίας: «Ίσως μέρος αυτού να προέρχεται από ένα αίσθημα ενοχής για το απογοητευτικό αποτέλεσμα που πετύχαμε στο τελευταίο τουρνουά. Για να μπορώ να πάω σπίτι χωρίς να ντρέπομαι», είπε ο σταρ του Ντένβερ με ένα χαμόγελο. «Θέλουμε να επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε».

Για το γεγονός ότι θα είναι αρχηγός: «Μου έχει δοθεί αυτή η τιμή και το προνόμιο. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν το αξίζω, δεδομένου ότι τόσα πολλά σπουδαία ονόματα έχουν "φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού" πριν από εμένα. Υπάρχουν παιδιά εδώ που είναι μεγαλύτερα από εμένα, αλλά ο προπονητής μου το εμπιστεύτηκε. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να αναλάβω αυτή την ευθύνη στο γήπεδο».

Για το συναίσθημα της συμμετοχής στους «πλάβι»: «Είναι πάντα το ίδιο συναίσθημα. Έχω παίξει με μερικούς από αυτούς τους τύπους στο παρελθόν, ενώ άλλους τους γνωρίζω για πρώτη φορά. Είναι πάντα προνόμιο και χαρά να βρίσκομαι εδώ. Περνάμε χρόνο μαζί, απολαμβάνουμε την εμπειρία...»

Για τη σεζόν που έκανε με το Ντένβερ: «Αποκλειστήκαμε στον πρώτο γύρο. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα, αλλά αν κάποιος σε νικήσει στα πλέι οφ, τότε αυτή η ομάδα ήταν καλύτερη. Αν μπορούσαμε να κερδίσουμε, θα το είχαμε κάνει».

Για το πόσο αγαπούν οι Σέρβοι την Εθνική: «Ελπίζουμε να παίξουμε τον εντός έδρας αγώνα μας μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Έχουμε όλο το κίνητρο που χρειαζόμαστε επειδή ξέρουμε για τι παίζουμε. Είναι πάντα ξεχωριστό να παίζεις μπροστά στους φιλάθλους μας, στον κόσμο μας και κάτω από τη σημαία μας. Θα θέλαμε πολύ να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στις κερκίδες».

Για τα μοναδικά συναισθήματα που του προσφέρει η Εθνική ομάδα: «Τα συναισθήματα είναι σίγουρα πολύ πιο δυνατά και διαφορετικά. Εδώ, εκπροσωπείς τους παίκτες και τους προπονητές με τους οποίους συνεργάζεσαι. Εκπροσωπείς την πόλη σου, τη χώρα σου και την οικογένειά σου. Τα συναισθήματα είναι απίστευτα δυνατά».

Για την επίσκεψη του σε θέατρο: «Πηγαίνω και στο θέατρο στην Αμερική μερικές φορές. Προσπαθώ να ζω σαν οποιοσδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος. Το απολαμβάνω...»

Για τον Αλιμπίγιεβιτς, τον προπονητή του στην Εθνική: «Γνωρίζω τον προπονητή εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε κοινούς φίλους. Παίξαμε ακόμη και εναντίον ο ένας του άλλου όταν προπονούσε τη Βοϊβοντίνα. Έχασε από εμένα τότε. Ίσως αυτός είναι ο τρόπος του να με εκδικηθεί τώρα. Όσο για τη σχέση μας, έτσι ήταν πάντα με τους προπονητές των εθνικών ομάδων. Έχω πολύ καλή σχέση με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς. Πάντα μοιραζόμουν απόψεις και με τον Ντούλε. Υπάρχει πάντα επαφή και η επικοινωνία ήταν πάντα καλή».