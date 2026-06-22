Τετραετής αποκλεισμός στη Βοντρούσοβα!

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα, νικήτρια του Wimbledon 2023 και άλλοτε Νο.6 στον κόσμο, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών!

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ITIA, ένα ανεξάρτητο δικαστικό όργανο επέβαλε την τιμωρία στην Τσέχα, επειδή αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αντιντόπινγκ τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Βοντρούσοβα δεν παρείχε δείγμα όταν ενημερώθηκε από υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ (Doping Control) κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικού ελέγχου εκτός αγώνων στο σπίτι της, περίπου στις 8 μ.μ. στις 3 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς αντιντόπινγκ, όταν ένας αθλητής αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο, η αφετηρία για την επιβολή της ποινής πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη που θα ίσχυε αν είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία.

Αυτό γίνεται ώστε να διασφαλίζεται ότι κάποιος που ενδεχομένως κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών δεν θα μπορεί να τιμωρηθεί με μικρότερη ποινή απλώς και μόνο επειδή αρνήθηκε να ελεγχθεί.

Η αθλήτρια, η International Tennis Integrity Agency (ITIA) και ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ της χώρας της διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης στο CAS.

Η περίοδος αποκλεισμού της Βοντρούσοβα θα λήξει στις 21 Ιουνίου 2030.

Κατά τη διάρκεια της τιμωρίας της, η 26χρονη τενίστρια δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί, να εργαστεί ως προπονήτρια ή να παρευρεθεί σε οποιαδήποτε διοργάνωση που οργανώνεται ή εγκρίνεται από την ITF, την WTA, την ATP, τα Grand Slam ή οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία τένις.

Η ίδια είχε δώσει την εξήγησή της μέσω social media όταν συνέβη το περιστατικό:

«Κάθε μέρα είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σπίτι για μία συγκεκριμένη ώρα για έλεγχο ντόπινγκ. Σέβομαι αυτόν τον κανόνα - κάθε μέρα. Απόψε, ωστόσο, ένας εξεταστής έφτασε στις 8.15 μ.μ. και μου είπε ότι η δηλωμένη ώρα μου δεν έχει σημασία και ότι πρέπει να εξεταστώ αμέσως. Όταν επεσήμανα ότι είναι έξω από το παράθυρο του ελέγχου μου και αποτελεί σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητάς μου, μου είπαν: "Αυτή είναι η ζωή ενός επαγγελματία αθλητή". Είναι φυσιολογικό οι υπεύθυνοι ελέγχου ντόπινγκ να κάθονται στα σαλόνια μας τη νύχτα περιμένοντας να ουρήσουμε; Δεν πρόκειται για αποφυγή ελέγχου - πρόκειται για σεβασμό. Σεβασμός στους κανόνες που ακολουθούμε και για την προσωπική ζωή στην οποία δικαιούμαστε μετά από μια κουραστική μέρα προπόνησης και αγώνων. @wta @itftennis @wada_ama Οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Ακόμα και για όσους τους επιβάλλουν».