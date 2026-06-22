Προγνωστικά Αργεντινή – Αυστρία: Πάει φουλ για το 1.88

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία στο Dallas Stadium, για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Αργεντινή

Η Αργεντινή ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της, επικρατώντας με 3-1 της Αλγερίας στο Kansas City Stadium.

Ανάλυση Αυστρία

Με νίκη ξεκίνησε και η Αυστρία, η οποία επικράτησε με 3-1 της πρωτάρας Ιορδανίας στο San Francisco Bay Area Stadium.

Δείτε τα προγνωστικά Αργεντινή – Αυστρία!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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