Προγνωστικά Αργεντινή – Αυστρία: Πάει φουλ για το 1.88

Δείτε την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 για την αναμέτρηση.
Ανάλυση Αργεντινή
Η Αργεντινή ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της, επικρατώντας με 3-1 της Αλγερίας στο Kansas City Stadium.
Ανάλυση Αυστρία
Με νίκη ξεκίνησε και η Αυστρία, η οποία επικράτησε με 3-1 της πρωτάρας Ιορδανίας στο San Francisco Bay Area Stadium.
Δείτε τα προγνωστικά Αργεντινή – Αυστρία!
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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