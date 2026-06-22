Η Ντουμπάι αποχαιρέτησε πέντε παίκτες από το ρόστερ της

Συγκεκριμένα, παρελθόν από τον σύλλογο της Euroleague αποτελούν οι Νέιτ Μέισον, Μπρούνο Καμπόκλο, Τάραν Άρμστρονγκ, Ματ Ράιαν και Μπούγκι Έλις.
Στην ανακοίνωσή της η Ντουμπάι αναφέρει μεταξύ άλλων, ευχαριστώντας τον καθένα για τη συμβολή τους:
«Η Ντουμπάι θα ήθελε να ευχαριστήσει τους Νέιτ Μέισον, Μπρούνο Καμπόκλο, Τάραν Άρμστρονγκ, Ματ Ράιαν και Μπούγκι Έλις για τη συμβολή τους στον σύλλογο. Ο καθένας από αυτούς έπαιξε ρόλο στις ιστορικές πρώτες μας σεζόν, βοηθώντας στην οικοδόμηση των θεμελίων της επιτυχίας της μπασκετικής ομάδας του Ντουμπάι».
Thank you for your dedication, professionalism, and commitment throughout your time with the club. We wish you nothing but success in the next chapter of your journey. 🏀🤍— Dubai Basketball (@dubaibasket) June 22, 2026
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