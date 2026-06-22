Η Ντουμπάι αποχαιρέτησε πέντε παίκτες από το ρόστερ της

Πέντε παίκτες αποτελούν παρελθόν από την Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Συγκεκριμένα, παρελθόν από τον σύλλογο της Euroleague αποτελούν οι Νέιτ Μέισον, Μπρούνο Καμπόκλο, Τάραν Άρμστρονγκ, Ματ Ράιαν και Μπούγκι Έλις.

Στην ανακοίνωσή της η Ντουμπάι αναφέρει μεταξύ άλλων, ευχαριστώντας τον καθένα για τη συμβολή τους:

«Η Ντουμπάι θα ήθελε να ευχαριστήσει τους Νέιτ Μέισον, Μπρούνο Καμπόκλο, Τάραν Άρμστρονγκ, Ματ Ράιαν και Μπούγκι Έλις για τη συμβολή τους στον σύλλογο. Ο καθένας από αυτούς έπαιξε ρόλο στις ιστορικές πρώτες μας σεζόν, βοηθώντας στην οικοδόμηση των θεμελίων της επιτυχίας της μπασκετικής ομάδας του Ντουμπάι».