Γιαννακόπουλος: «'24 ευρωπαϊκό, '25 γήπεδο στολίδι, '26 επιστροφή Βασιλιά - Τα καλύτερα είναι μπροστά μας»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση του στα social media έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, σημειώνοντας πως τα καλύτερα είναι μπροστά...

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγη ώρα μετά την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την «πράσινη» ΚΑΕ με ανάρτηση του στο instagram ανέλυσε την τα στάδια της τελευταίας τριετίας στον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας πως τα καλύτερα είναι μπροστά μετά και επιστροφή του «Βασιλιά»...

Σε αυτό αναφέρει πως το 2024 κατέκτησε τη EuroLeague, το 2025 μετέτρεψε το κλειστό του ΟΑΚΑ σε στολίδι, ενώ το 2026 επέστρεψε ο Βασιλιάς, εννοώντας τον Ζοτς.

Μάλιστα, το story κλείνει με την ατάκα «τα καλύτερα είναι μπροστά μας», δίνοντας το σύνθημα της επόμενης ημέρας.