Παναθηναϊκός: Διέψευσε τα σενάρια για Ρωσία ο μάνατζερ του Τουμπά

Ο εκπρόσωπος του Αχμέντ Τουμπά διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί μεταγραφής του πελάτη του στην Ρωσία.

Το όνομα του Αχμέντ Τουμπά έχει «παίξει» αυτό το διάστημα σε ρωσικά ΜΜΕ, τα οποία τον έχουν συνδέσει με πιθανή μεταγραφή στην Ρωσία και συγκεκριμένα στην Σπαρτάκ Μόσχας ή την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Όλα αυτά τα σενάρια ωστόσο διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από τον εκπρόσωπό του, Χοσέμπα Ντίας, ο οποίος μίλησε στο ρωσικό «Match TV» και ξεκαθάρισε ότι η μεταγραφή του πελάτη του στην χώρα αυτή δεν αποτελεί ρεαλιστική προοπτική.

«Πρώτον, δεν έχω ακούσει για κανένα ενδιαφέρον από την ΤΣΣΚΑ ή την Σπαρτάκ για τον Αχμέντ. Δεύτερον, η μεταγραφή του στη Ρωσία είναι μη ρεαλιστική» ήταν χαρακτηριστικά το σχόλιό του.