Η κλήρωση της Παπαμιχαήλ στο Wimbledon

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ θα ξεκινήσει αύριο (23/6) την προσπάθεια πρόκρισης στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon και έχει αρκετά δύσκολη αποστολή.

Η 33χρονη τενίστρια κυνηγάει την πρώτη της παρουσία σε major και θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Κλερ Λου, Νο.145 στον κόσμο.

Η Αμερικανίδα, θυμίζουμε, είχε δώσει μεγάλη μάχη με τη Μαρία Σάκκαρη πριν από λίγες εβδομάδες στον δεύτερο γύρο του Roland Garros και είχε επικρατήσει στα τρία σετ η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Όποια παίκτρια περάσει στον δεύτερο γύρο θα παίξει με τη νικήτρια του ματς Κεβέδο-Ίσι, ενώ στον τρίτο και τελευταίο προκριματικό γύρο η πιθανότερη αντίπαλος είναι η Σούζαν Λάμενς από την Ολλανδία.