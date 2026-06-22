Τέλος ο Νιλικίνα από τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την 3η αποχώρηση παίκτη.
Συγκεκριμένα μετά τους Γιώργο Τανούλη και Μουσταφά Φαλ οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την συνεργασία τους με τον Φρανκ Νιλικίνα, με την ομάδα του Λιμανιού να ευχαριστεί τον Γάλλο γκαρντ για την προσφορά του στον σύλλογο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικινά.
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του»
Olympiacos BC announces that it has parted ways with Frank Ntilikina.@FrankLikina thank you for your contribution to the team. We wish you all the best for the future and continued success in your career.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Bsc1ZKASLA— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 22, 2026