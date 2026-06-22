H ευχαριστήρια ανακοίνωση των νταμπλούχων του ΠΑΟΚ στον Ιβάν Σαββίδη

Το ποδόσφαιρο γυναικών του ΠΑΟΚ εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τον Ιβάν Σαββίδη για την ξεχωριστή του πρωτοβουλία προς το τμήμα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ εκφράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για την ξεχωριστή πρωτοβουλία και τη μοναδική εμπειρία που προσέφερε στην ομάδα, με αφορμή την κατάκτηση του αήττητου νταμπλ.

Η ευκαιρία να γιορτάσουμε όλοι μαζί την κατάκτηση του νταμπλ σε έναν τόπο ιδιαίτερης ομορφιάς, απολαμβάνοντας τη φιλοξενία του Porto Carras Grand Resort, αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή επιβράβευσης και χαράς για τις αθλήτριες, το τεχνικό επιτελείο και όλα τα μέλη της ομάδας.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν επίσης στο προσωπικό του ξενοδοχείου για την εξαιρετική φιλοξενία, την άριστη εξυπηρέτηση και το φιλικό περιβάλλον που δημιούργησαν, συμβάλλοντας ώστε η παραμονή μας να μείνει αξέχαστη.