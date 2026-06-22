Φωτιά στη Βοιωτία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Έκλεισε η Εθνική Αθηνών - Λαμίας

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον Αυτοκινητόδρομο, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην Εθνικό οδό Αθηνών - Λαμίας στο τμήμα από το Κάστρο έως τη Θήβα.

Λίγο πριν τις 16:00 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Στο μήνυμα αναφερόταν: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Πριν λίγο εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση του ΠΣ, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) έχουν μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτιών τους. Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των αυξημένων πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Πηγή: newsit.gr, lamiareport.gr