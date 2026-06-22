H συγκίνηση του Μιχάλη Γεωργαντή στην ερώτηση του SDNA για την επιστροφή του Ζοτς ανήμερα της γιορτής του πατέρα (vid)

Ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μιχάλης Γεωργαντής συγκινήθηκε στην ερώτηση του SDNA για την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ανήμερα της γιορτής του πατέρα και το πόσο χαρούμενοι θα ήταν Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για την επόμενη τριετία, με την «πράσινη» ΚΑΕ να παρουσιάζει σήμερα στο VIP Lounge του Τ-Center τον θρύλο των πάγκων.

Μάλιστα κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μιχάλης Γεωργαντής συγκινήθηκε στην ερώτηση του SDNA για την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ανήμερα της γιορτής του πατέρα και το πόσο χαρούμενοι θα ήταν Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος.

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