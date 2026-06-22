Το συλλεκτικό T-Shirt του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς (pic)

Ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε συλλεκτικό T-Shirt για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Τριφύλλι.

Ντελίριο ενθουσιασμού έχει προκαλέσει στο κοινό του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο των «πρασίνων» και η «πράσινη» ΚΑΕ φρόντισε να δώσει συνέχεια στον...ντόρο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον «Βασιλιά» των πάγκων.

Συγκεκριμένα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε συλλεκτικό μπλουζάκι που αναγράφει «King Zeljko», με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή του Ζοτς έπειτα από 14 χρόνια στον πάγκο της ομάδας.

Όπως γίνεται κατανοητό το συλλεκτικό Τ-Shirt αναμένεται να γίνει ανάρπαστο από τους φίλους του Παναθηναϊκού.