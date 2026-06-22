Επίσημο: Νέος προπονητής στην Τενερίφη ο Λάκοβιτς

Η Τενερίφη ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον Γιάκα Λάκοβιτς που ανέλαβε τα «ηνία» της ομάδας μετά την αποχώρηση του Τσους Βιντορέτα.

Νέος προπονητής της Τενερίφη με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Γιάκα Λάκοβιτς. Μετά την αποχώρηση του Τσους Βιντορέτα η ομάδα από τα Κανάρια Νησιά έδωσε «κλειδιά» στον ταλαντούχο Σλοβένο τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για δύο σεζόν, με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Λάκοβιτς ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στις νεότερες κατηγορίες της Μπαρτσελόνα ως βοηθός προπονητή, ενώ στην Ισπανία προπόνησε τις Μπιλμπάο, Μπανταλόνα και Γκραν Κανάρια.

Παράλληλα ο Σλοβένος τεχνικός διετέλεσε ακόμη προπονητής της γερμανικής Oυλμ, ενώ εργάστηκε και στην Εθνική ομάδα της Σλοβενίας.

«Η άφιξη του Λάκοβιτς αντιπροσωπεύει την αρχή μιας νέας εποχής για την Τενερίφη, η οποία, μετά την αποχώρηση του μακροβιότερου προπονητή της, αναζητούσε μια έμπειρη λύση με αποδεδειγμένα αποτελέσματα σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο σύλλογος πιστεύει ότι ο Σλοβένος προπονητής θα βοηθήσει την ομάδα να παραμείνει ανταγωνιστική σε όλα τα μέτωπα. Καλώς ήρθες, Γιάκα», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.