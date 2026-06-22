Το 710ο φιλικό των Βετεράνων του Ολυμπιακού

Ένα ακόμη φιλικό των Βετεράνων του Ολυμπιακού για καλό σκοπό κόντρα στους Παλαίμαχους του Λαυρίου.

Η ενημέρωση των Πειραιωτών:

«Τους 710 φιλικούς αγώνες έφτασαν οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι αντιμετώπισαν τους Παλαίμαχους του Λαυρίου για τη στήριξη του ειδικού σχολείου του Λαυρίου. Ιδιαίτερη τιμή ήταν για τον Βετεράνο του Θρύλου, Νίκο Βαμβακούλα, ο οποίος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από την πόλη του Λαυρίου.

Ο αγώνας διεξήχθη υπό το βλέμμα πολλών φιλάθλων και όπως κάθε φορά το «παρών» έδωσαν μεγάλες μορφές από το παρελθόν του Ολυμπιακού και φυσικά του Νίκου Βαμβακούλα, ο οποίος 1977 μετακόμισε από την Λαυρεωτική, στον Θρύλο. Πριν από την έναρξη ο ίδιος βραβέυτηκε, παρουσία και του δημάρχου Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, επισήμων φορέων της περιοχής, αλλά και του Ολυμπιακού.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ματς το οποίο διεξήχθη με τη στήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ολοκληρώθηκε ισόπαλο με σκορ 3-3, με σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» να είναι οι Γκόγκιτς, Μενδρινός και Λύγκος, ενώ στην αποστολή του Θρύλου ήταν οι Αρβανίτης, Καλαμάρας, Βαμβακούλας, Κωστούλας, Καλύβας, Καρασαββίδης, Μπονόβας, Τσιαντάκης, Καλύκας, Βαΐτσης, Γκόγκιτς, Μενδρινός, Σιδέρης, Κασδοβασίλης, Λύγκος, Χ. Καλτσάς, Κατσιούλης, Φραγκολιάς, Μπαρμπαρής, Παπασωτηρίου, Χ.Παππας, Μακαρονάς, Γλύκας, Κωττάκης, Λίνος, Βασιλειάδης, Βέλλιος, Κ.Καλτσάς, Ασβεστάς,Γκαϊτατζής, Κελεσίδης, Κριμιτζάς, Σ Παππάς, Σορώτος, Ρηγούτσος, Κρεούζος Τουλγέρογλου, Τσακμακίδης, Παναούσης, Πούλος.

Μετά τη λήξη του αγώνα παρατέθηκε μεγάλη δεξίωση προς τιμή της αποστολής του Ολυμπιακού.

Επόμενος αγώνας για τους Βετεράνους του Θρύλου είναι στις 6 Ιουλίου στη Μαγούλα».