Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο του Qatargate

Το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είναι εν ενεργεία βουλευτής της ΝΔ, συνδέεται με την υπόθεση του Qatargate, ωστόσο δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας απαιτείται προηγουμένως η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετέβη σήμερα, Δευτέρα (22.06.2026) στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη που τον αφορά.
Η υπόθεση αναμένεται πλέον να κινηθεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, καθώς η εκτέλεση του εντάλματος περνά μέσα από τη διαδικασία άρσης ασυλίας.
Πηγή: newsit.gr