Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο του Qatargate

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είναι εν ενεργεία βουλευτής της ΝΔ, συνδέεται με την υπόθεση του Qatargate, ωστόσο δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας απαιτείται προηγουμένως η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετέβη σήμερα, Δευτέρα (22.06.2026) στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη που τον αφορά.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να κινηθεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, καθώς η εκτέλεση του εντάλματος περνά μέσα από τη διαδικασία άρσης ασυλίας.

Πηγή: newsit.gr