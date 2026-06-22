Σε Ναύπακτο, Αρτα και Λευκάδα θα πάει το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ το επόμενο διήμερο

Το tour του Τροπαίου της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ συνεχίζεται και το επόμενο διήμερο θα βρεθεί σε Ναύπακτο, Αρτα και Λευκάδα.

Μετά το Αίγιο, που θα είναι ο αποψινός σταθμός (η εκδήλωση σήμερα Δευτέρα 22/6 θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αγίας Λαύρας και θα αρχίσει στις 20.00), το Τρόπαιο θα ταξιδέψει αύριο Τρίτη 23/6 στην Ναύπακτο και την Τετάρτη 24/6 σε Αρτα και Λευκάδα.

H σχετική ενημέρωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει το αναλυτικό πρόγραμμα του Tour του Τροπαίου του Πρωταθλήματος 2025-2026, για την Τρίτη 23/6 και την Τετάρτη 24/6:



ΤΡΙΤΗ 23/6

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: 20.00 στην Πλατεία Φαρμάκη



ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6

ΑΡΤΑ: 11.00 στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως

ΛΕΥΚΑΔΑ: 20.00 στη Νέα Πλατεία Παραλίας