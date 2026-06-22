Σε Ναύπακτο, Αρτα και Λευκάδα θα πάει το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ το επόμενο διήμερο

Μετά το Αίγιο, που θα είναι ο αποψινός σταθμός (η εκδήλωση σήμερα Δευτέρα 22/6 θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αγίας Λαύρας και θα αρχίσει στις 20.00), το Τρόπαιο θα ταξιδέψει αύριο Τρίτη 23/6 στην Ναύπακτο και την Τετάρτη 24/6 σε Αρτα και Λευκάδα.
H σχετική ενημέρωση:
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει το αναλυτικό πρόγραμμα του Tour του Τροπαίου του Πρωταθλήματος 2025-2026, για την Τρίτη 23/6 και την Τετάρτη 24/6:
ΤΡΙΤΗ 23/6
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: 20.00 στην Πλατεία Φαρμάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6
ΑΡΤΑ: 11.00 στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως
ΛΕΥΚΑΔΑ: 20.00 στη Νέα Πλατεία Παραλίας