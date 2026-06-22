Η πρώτη του ΠΑΟΚ - Tα δεδομένα του ασπρόμαυρου ρόστερ ενόψει Ολλανδίας

«Πρεμιέρα» στη σεζόν 2026/27 για τον ΠΑΟΚ, με την πρώτη προπόνηση να διεξάγεται σήμερα (22/6) στη Νέα Μεσημβρία - Τα νέα πρόσωπα, οι απουσίες και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

36 μέρες μετά. Κάτι παραπάνω από έναν μήνα έκαναν διακοπές οι ασπρόμαυροι, οι οποίοι επιστρέφουν σήμερα (22/6) στη... δράση, με τη Νέα Μεσημβρία να γεμίζει, για την πρώτη ασπρόμαυρη προπόνηση της σεζόν.

Μία σεζόν, αυτή του 2026/27, που θα ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου με τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα και θα ολοκληρωθεί, ως είθισται, στα τέλη Μαΐου. Με πολλά καινούρια πρόσωπα, νέο προπονητή, αλλά και αρκετό... φρέσκο αίμα η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, με το SDNA να αναλύει τα έως τώρα δεδομένα.

Το πρόγραμμα, η Ολλανδία και προσεχώς... Europa

Πρώτη προπόνηση επί ελληνικού εδάφους σήμερα (22/6) Δευτέρα, όπου θα παραμείνουν για μία ολόκληρη εβδομάδα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τα απαραίτητα εργομετρικά αλλά και οι πρώτες γνωριμίες θα κάνουν... σεφτέ, ενώ στις 29 Ιουνίου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, ο Δικέφαλος θα μπει στο αεροπλάνο με προορισμό το Ντίσελντορφ και από εκεί στο κοντινό Ζαλτμπόμελ, όπου θα διεξαχθεί (και) το φετινό βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Τέσσερα φιλικά έχουν «σφραγίσει» στις δεκατέσσερις μέρες παραμονής στην χώρα της Τουλίπας, ενώ στις 12 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η επιστροφή στην Ελλάδα. Ακολουθούν δέκα μέρες ακόμα προετοιμασίας ενόψει του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου είτε στην Πολωνία είτε στην Ρουμανία.

Το καλοκαίρι φαντάζει αρκετά «γεμάτο» με τον ΠΑΟΚ, να δίνει στην χειρότερη των περιπτώσεων παιχνίδι για τέσσερις συνεχόμενες Πέμπτες, ενώ μετά τις 15 Αυγούστου ακολουθεί η σέντρα στη νέα Super League, αλλά και οι αγώνες των πλέι οφ (20-27/8) σε Europa ή Conference League.

Εποχή Λίσι και μία νέα πραγματικότητα

Οι αλλαγές που είχαν προαναγγελθεί, έγιναν και ήταν πολλές. Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια ανέλαβαν χρέη αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα, ενώ ανακατατάξεις σημειώθηκαν και σε διοικητικό επίπεδο. Όμως η μεγαλύτερη αλλαγή, ήταν αυτή στην άκρη του πάγκου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί και επίσημα παρελθόν, μετά από επτά χρόνια συνολικής ασπρόμαυρης πορείας, με τον Αλέσιο Λίσι να αποτελεί τον «διάδοχο».

Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός έφτασε χθες (21/6) στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους συνεργάτες του, ενώ στο τεχνικό επιτελείο του, θα είναι και ο Πέτρος Τσιαπακίδης, ο «μαέστρος» της Κ19 που κατέκτησε το νταμπλ. Ο Αλέσιο Λίσι αναμένεται σήμερα το απόγευμα (22/6) να έχει την πρώτη γνωριμία με τους νέους του παίκτες στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Οι απουσίες, τα νέα πρόσωπα και τα ερωτηματικά

Αλλαγές και στο αγωνιστικό τμήμα και συγκεκριμένα στο ρόστερ της ομάδας, με αρκετά πρόσωπα να αποτελούν ήδη παρελθόν, όπως οι Ντέγιαν Λόβρεν, Ζόαν Σάστρε, Λούκα Ιβανούσετς και Αλεσάντρο Βολιάκο. Μετά από 3,5 χρόνια παρουσίας αποχαιρέτησε και ο Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος θα αγωνίζεται με τη Ντιναμό Κιέβου.

Στην έτερη πλευρά, στο μέτωπο των δανεικών που επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, αντικρίζει κανείς τους Λούκα Γκουγκεσασβίλι, Τζόναθαν Γκόμες, Σόλα Σορετίρε, Φιόντορ Τσάλοβ και Λευτέρης Λύρατζης, το μέλλον των οποίων θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.

Έξτρα άδεια πέντε ημερών πήραν οι Χρήστος Ζαφείρης και Αντρίγια Ζίβκοβιτς και θα ενσωματωθούν με την ομάδα το προσεχές Σάββατο.

Ράχμαν Μπάμπα και Χόρχε Σάντσες είναι οι δύο... μουντιαλικοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρίσκονται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, αγωνιζόμενοι με Γκάνα και Μεξικό αντίστοιχα. Όπως όλα δείχνουν δύσκολα κάποιος εκ των δύο θα βρεθεί έστω και λίγες μέρες στην Ολλανδία.

Ως εκ τούτου πολλά πρόσωπα από το PAOK Academy θα δώσουν το παρών στη Νέα Μεσημβρία και θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, παίκτες όπως οι Δημήτρης Μπέρδος, Έντι Ντούνγκα, Πάβελ Απιατσιόνακ, Γιώργος Κοσίδης και Γιάννης Σαρρής είναι μερικοί από αυτούς που θα προπονηθούν με την πρώτη ομάδα και αναμένεται να βρεθούν και στην Ολλανδία, μαζί με τους «γνώριμους» Δημήτρη Μπαταούλα, Δημήτρη Κωττά, Δημήτρη Τσοπούρογλου και Μαχαμαντού Μπάλντε.