Αντιδράσεις για σχόλιο Σέρβου σχολιαστή: «Οι μαύροι δεν μπορούν να μείνουν συγκεντρωμένοι» (vid)

Ο Σέρβος σχολιαστής και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ράντε Μπογκντάνοβιτς στον αγώνα του Βελγίου με το Ιράν προχώρησε σε ένα σχόλιο που προκάλεσε αντιδράσεις.

Λευκή ισοπαλία στον αγώνα του Βελγίου με το Ιράν για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ωστόσο, ένα γεγονός που έφερε τις αντιδράσεις πολλών, ήρθε από τον Σέρβο σχολιαστή Ράντε Μπογκντάνοβιτς με αφορμή το λάθος του Νέιθαν Ενγκόι και την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε.

«Σε αυτό το επίπεδο, το να είσαι ο τελευταίος αμυντικός, να χάσεις μια μπάλα που στέκεται ακίνητη και μετά να αποβληθείς... Πάντα έλεγα ότι αυτοί οι παίκτες, και δεν είμαι ρατσιστής, αλλά οι μαύροι παίκτες δεν έχουν την συγκέντρωση για να διαρκέσουν περισσότερο από 60 έως 80 λεπτά», είπε ο Μπογκντάνοβιτς σε ζωντανή μετάδοση.

«Έπαιξα μαζί τους. Μερικές φορές έπρεπε να προστατεύουμε τους δικούς μας παίκτες από το να κάνουν λάθη. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν επιτρέπει τέτοιου είδους λάθη σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου», πρόσθεσε.

Ακόμα περισσότερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι επέμεινε στη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

«Αν θέλαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, θα μπορούσαμε. Κάνουν κι αυτοί λάθη. Φυσικά και δεν γενικεύω, αλλά η πλειοψηφία δεν έχει συγκέντρωση και μετά συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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