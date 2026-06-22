Ευρηματικός: Οδηγός πήρε σβάρνα δύο αυτοκίνητα στη Μεσογείων και μπήκε σε λεωφορείο για να διαφύγει

Ένας 55χρονος πήρε... σβάρνα δύο ΙΧ στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού κι επιχείρησε να διαφύγει, όμως τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς.

Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (21/6), περίπου στις 20:45 όταν ο 55χρονος προκάλεσε τροχαίο ατύχημα, πέφτοντας με το αυτοκίνητό του πάνω σε δύο άλλα ΙΧ στο 258 της λεωφόρου Μεσογείων.

Αντί να παραμείνει στο σημείο, ο 55χρονος ο οποίος στερούνταν άδειας οδήγησης, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αφήνοντας το αυτοκίνητό του στο σημείο. Για να το καταφέρει, επιβιβάστηκε σε ένα αστικό λεωφορείο το οποίο κινούνταν επί της Μεσογείων, όμως έγινε αντιληπτός από τους άλλους εμπλεκόμενους στο ατύχημα, οι οποίοι ενημέρωσαν τις Αρχές.

Λίγο αργότερα, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Πηγή: newsbomb.gr