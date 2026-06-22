Σάρωσε και χθες η ΕΡΤ στην τηλεθέαση με το Μουντιάλ - Πόσοι είδαν Βέλγιο - Ιράν

Το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου, ο αγώνας Βέλγιο – Ιράν χάρισε στο αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων.
Ο αγώνας σημείωσε μέσο όρο 25,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε επιμέρους τέταρτο (23:45 – 00:00) εκτοξεύτηκε έως και 31,2%.
Στο γενικό σύνολο, η εικόνα ήταν αντίστοιχα ισχυρή, με μέσο όρο 24% και κορύφωση στο ίδιο χρονικό διάστημα έως 30,5%.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το YFSF στον ΑΝΤ1, το οποίο διατήρησε υψηλά ποσοστά, χωρίς ωστόσο να απειλήσει την κυριαρχία του Μουντιάλ.
Το show μεταμορφώσεων κατέγραψε 19,6% στο δυναμικό κοινό και 20,7% στο γενικό σύνολο, παραμένοντας ισχυρός παίκτης της prime time ζώνης.
Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης το βράδυ της Κυριακής (21/6)
Δυναμικό Κοινό
Βέλγιο – Ιράν: 25,4%
YFSF: 19,6%
Ώρα Μουντιάλ: 12,5%
Akis Food Tour: 10,4%
Το Παιδί: 1,8%
Ψυχαγωγία Κυριακάτικα: 1,8%
Από Ήλιο σε Ήλιο: 1,6%
Γενικό Σύνολο
Βέλγιο – Ιράν: 24%
YFSF: 20,7%
Akis Food Tour: 11,2%
Ώρα Μουντιάλ: 10,9%
Από Ήλιο σε Ήλιο: 5,8%
Ψυχαγωγία Κυριακάτικα: 2,6%
Το Παιδί: 1,8%