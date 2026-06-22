Σάρωσε και χθες η ΕΡΤ στην τηλεθέαση με το Μουντιάλ - Πόσοι είδαν Βέλγιο - Ιράν

Η ΕΡΤ2 κατέγραψε για ακόμη ένα βράδυ ισχυρή επίδοση στην τηλεθέαση, με βασικό «όπλο» το Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζει να κυριαρχεί στη ζώνη υψηλής θέασης και να αφήνει ελάχιστα περιθώρια στον ανταγωνισμό.

Το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου, ο αγώνας Βέλγιο – Ιράν χάρισε στο αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων.

Ο αγώνας σημείωσε μέσο όρο 25,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε επιμέρους τέταρτο (23:45 – 00:00) εκτοξεύτηκε έως και 31,2%.

Στο γενικό σύνολο, η εικόνα ήταν αντίστοιχα ισχυρή, με μέσο όρο 24% και κορύφωση στο ίδιο χρονικό διάστημα έως 30,5%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το YFSF στον ΑΝΤ1, το οποίο διατήρησε υψηλά ποσοστά, χωρίς ωστόσο να απειλήσει την κυριαρχία του Μουντιάλ.

Το show μεταμορφώσεων κατέγραψε 19,6% στο δυναμικό κοινό και 20,7% στο γενικό σύνολο, παραμένοντας ισχυρός παίκτης της prime time ζώνης.

Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης το βράδυ της Κυριακής (21/6)

Δυναμικό Κοινό

Βέλγιο – Ιράν: 25,4%

YFSF: 19,6%

Ώρα Μουντιάλ: 12,5%

Akis Food Tour: 10,4%

Το Παιδί: 1,8%

Ψυχαγωγία Κυριακάτικα: 1,8%

Από Ήλιο σε Ήλιο: 1,6%

Γενικό Σύνολο

Βέλγιο – Ιράν: 24%

YFSF: 20,7%

Akis Food Tour: 11,2%

Ώρα Μουντιάλ: 10,9%

Από Ήλιο σε Ήλιο: 5,8%

Ψυχαγωγία Κυριακάτικα: 2,6%

Το Παιδί: 1,8%