Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία: Παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία o Κιρ Στάρμερ (vids)

Ο 64χρονος Στάρμερ αποχώρησε από το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ μαζί με τη σύζυγό του, υπό επευφημίες και χειροκροτήματα και τόνισε στους δημοσιογράφους ότι το ερώτημα που έθετε το κόμμα και τα στελέχη του ήταν αν εξακολουθεί να είναι ο κατάλληλος να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. «Άκουσα τις απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα και τις αποδέχομαι με καλή διάθεση και αξιοπρέπεια».
Όπως είπε «το να περπατήσω προς τη Ντάουνινγκ Στριτ πριν από δύο χρόνια ήταν η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου. Μπήκα στην πολιτική με στόχο να αλλάξω προς το καλύτερο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Κάθε απόφαση που έλαβα είχε ως στόχο το συμφέρον της χώρας μου».
«Κληρονόμησα ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο»
Αναφερόμενος στους Εργατικούς, υποστήριξε ότι «κληρονόμησα ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο. Μου είπαν ξανά και ξανά πως είναι τελειωμένο αλλά αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος. Καταφέραμε σε αυτά τα δύο χρόνια να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην οικονομία, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια».
«Όταν φύγω, θα είμαι ο καλύτερος σύζυγος για τη σύζυγό μου που ήταν βράχος και ο καλύτερος μπαμπάς για τα παιδιά μου» ήταν τα λόγια με τα οποία έκλεισε εμφανώς συγκινημένος.
Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, άνοιξε ο δρόμος ώστε νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας να οριστεί ο Άντι Μπέρναμ.
Γεννημένος το 1970 στο Λίβερπουλ, ο Μπέρναμ μεγάλωσε στο Κάλτσεθ του Τσέσαϊρ. Ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ κέρδισε την αναπληρωματική εκλογή στο Μείκερφιλντ, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσει την έδρα των Εργατικών αυξάνοντας το ποσοστό τους από το 45% στις εκλογές του 2024 σε σχεδόν 55%. Έχει διεκδικήσει μέχρι τώρα δύο φορές την ηγεσία των Εργατικών χωρίς επιτυχία, ωστόσο φαίνεται πως ήρθε η δική του στιγμή, χάρη στη μεγάλη του νίκη στις αναπληρωματικές εκλογές.
Πηγή: ethnos.gr