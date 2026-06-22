Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία: Παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία o Κιρ Στάρμερ (vids)

Την απόφασή του να παραιτηθεί από τις θέσεις του πρωθυπουργού της Βρετανίας και του επικεφαλής των Εργατικών, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ο Κιρ Στάρμερ, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο 64χρονος Στάρμερ αποχώρησε από το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ μαζί με τη σύζυγό του, υπό επευφημίες και χειροκροτήματα και τόνισε στους δημοσιογράφους ότι το ερώτημα που έθετε το κόμμα και τα στελέχη του ήταν αν εξακολουθεί να είναι ο κατάλληλος να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. «Άκουσα τις απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα και τις αποδέχομαι με καλή διάθεση και αξιοπρέπεια».

Όπως είπε «το να περπατήσω προς τη Ντάουνινγκ Στριτ πριν από δύο χρόνια ήταν η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου. Μπήκα στην πολιτική με στόχο να αλλάξω προς το καλύτερο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Κάθε απόφαση που έλαβα είχε ως στόχο το συμφέρον της χώρας μου».

"New leader will be in place before Parliament returns in September, I will remain in post until the contest is complete"



Keir Starmer announces he will resign as UK prime minister and leader of the Labour Party



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«Κληρονόμησα ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο»

Αναφερόμενος στους Εργατικούς, υποστήριξε ότι «κληρονόμησα ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο. Μου είπαν ξανά και ξανά πως είναι τελειωμένο αλλά αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος. Καταφέραμε σε αυτά τα δύο χρόνια να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην οικονομία, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια».

«Όταν φύγω, θα είμαι ο καλύτερος σύζυγος για τη σύζυγό μου που ήταν βράχος και ο καλύτερος μπαμπάς για τα παιδιά μου» ήταν τα λόγια με τα οποία έκλεισε εμφανώς συγκινημένος.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, άνοιξε ο δρόμος ώστε νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας να οριστεί ο Άντι Μπέρναμ.

🚨 BREAKING: Keir Starmer gets emotional as he resigns as Prime Minister



"I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic... and being best dad I can to my beautiful children, who have been my pride and joy" pic.twitter.com/3OaOMTqPLQ — Politics UK (@PolitlcsUK) June 22, 2026

Γεννημένος το 1970 στο Λίβερπουλ, ο Μπέρναμ μεγάλωσε στο Κάλτσεθ του Τσέσαϊρ. Ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ κέρδισε την αναπληρωματική εκλογή στο Μείκερφιλντ, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσει την έδρα των Εργατικών αυξάνοντας το ποσοστό τους από το 45% στις εκλογές του 2024 σε σχεδόν 55%. Έχει διεκδικήσει μέχρι τώρα δύο φορές την ηγεσία των Εργατικών χωρίς επιτυχία, ωστόσο φαίνεται πως ήρθε η δική του στιγμή, χάρη στη μεγάλη του νίκη στις αναπληρωματικές εκλογές.

Πηγή: ethnos.gr