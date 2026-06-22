Παπαθεοδώρου: «Παναθηναϊκός και Ομπράντοβιτς αποκατέστησαν την ιστορία» (vid)

Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για την έλευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο.

Παρακολουθείστε όσα είπε στο παρακάτω βίντεο: