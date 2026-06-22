«Συμφώνησε με την Μακάμπι ο Ρισόν Χολμς»

Σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα ο Ρισόν Χολς συμφώνησε με την Μακάμπι Τελ - Αβίβ, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να επιστρέφει στην Euroleague.

Επιστρέφει στην Euroleague ο Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός ψηλός, σύμφωνα με Ισραλινά δημοσιεύματα του Sport 5, συμφώνησε με την Μακάμπι Τελ-Αβίβ και πλέον μένουν μόνο οι ανακοινώσεις από την ομάδα του «λαού».

Ο Χολμς ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού μετά από μία πολύ καλή παρουσία στο NBA, ωστόσο στους «πράσινους» έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, άργησε να προσαρμοστεί, με τον Αμερικανό ψηλό να μην πείθει τον Αταμάν με την αγωνιστική του εικόνα.

Στη Euroleague της σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Χολμς κατέγραψε 7,9 πόντους και 4,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 19 συμμετοχές. Παράλληλα, στην GBL μέτρησε 8,4 πόντους και 4,1 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 14 εμφανίσεις, αγωνιζόμενος περίπου 19 λεπτά κατά μέσο όρο.