Το συγκινητικό μήνυμα για ειρήνη του Ιράν μετά την ισοπαλία με το Βέλγιο

Η αποστολή του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 συνέχισε την παρουσία της στη διοργάνωση με ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, μένοντας στο 0-0 απέναντι στο Βέλγιο. Μετά το τέλος του ματς η αποστολή του Ιράν άφησε ένα σημείωμα στα αποδυτήρια.

Στο μήνυμα, η Team Melli τόνισε το ιστορικό και πολιτισμικό υπόβαθρο της χώρας, κάνοντας αναφορά στην αντοχή και τη συνέχεια του ιρανικού λαού μέσα στον χρόνο, από την αρχαία Περσία μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, οι διεθνείς του Ιράν απηύθυναν κάλεσμα για ειρήνη, σεβασμό και φιλία μεταξύ των λαών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αθλητισμού ως γέφυρα επικοινωνίας πέρα από τις πολιτικές και κοινωνικές διαφορές.

«Από την αρχαία Περσία πριν από χιλιάδες χρόνια μέχρι το σύγχρονο πολιτισμένο Ιράν, το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και αλύγιστο.

Φτάσαμε στο Λος Άντζελες με περηφάνια, αγωνιστήκαμε με τιμή και φύγαμε με αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε το Λος Άντζελες για τη φιλοξενία.Και ευχαριστούμε κάθε Ιρανό που έδωσε την καρδιά, τη φωνή και την ψυχή του για το Ιράν στα 180 αυτά λεπτά. Είθε η ειρήνη, ο σεβασμός και η φιλία να κυριαρχούν ανάμεσα σε όλα τα έθνη».