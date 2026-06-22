«Κανείς δεν αυτοκτονεί με τάξη»: Ερευνητής ισχυρίζεται ότι η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε, 64 χρόνια μετά τον θάνατό της

Τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου του 1962, η αμερικανική κοινή γνώμη αρχικά και όλος ο πλανήτης λίγω ώρα αργότερα, «πάγωναν» στο άκουσμα της είδησης ότι η Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε νεκρή, γυμνή στο κρεβάτι της, με το ακουστικό του τηλεφώνου να κρέμεται από το χέρι της.

Ο θάνατός της τότε αποδόθηκε σε αυτοκτονία και ο κόσμος έζησε με τη θεωρία ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας ήταν τελικά πιο δυνατά από την μόλις 36 ετών απόλυτη σταρ της εποχής.

Καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή της, ο συνταξιούχος ερευνητής ανεξιχνίαστων υποθέσεων, Πολ Χόουλς επανεξετάζει μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις διασημοτήτων στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Ο Χόουλς πέρασε περισσότερες από δύο δεκαετίες εξιχνιάζοντας εγκλήματα στην Καλιφόρνια και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του διαβόητου «Golden State Killer». Τώρα επιστρατεύει την εμπειρία του για την υπόθεση θανάτου της σταρ του κινηματογράφου το 1962, στο ντοκιμαντέρ του TMZ «Celebrity Crime Scene: Marilyn Monroe», που προβάλλεται από το FOX.

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