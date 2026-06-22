«Σήμερα στην Αθήνα ο Ντε Φράι, περνάει ιατρικά για τον Παναθηναϊκό»

Στην τελική ευθεία η σπουδαία μεταγραφή του σπουδαίου Ολλανδού στόπερ για τον Παναθηναϊκό, με τους Ιταλούς να αναφέρουν ότι θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα.

Οι Πράσινοι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του πολύπειρου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αποχωρεί μετά από οκτώ χρόνια από την Ίντερ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν κι ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του Τριφυλλιού.

Όπως αναφέρει μάλιστα το "Tuttomercatoweb", ο 34χρονος στόπερ αναμένεται σήμερα στην Αθήνα ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με όσα υποστήριζαν στην γειτονική χώρα, οι Πράσινοι δίνουν διετές συμβόλαιο στον Ολλανδό στόπερ, με συνολικές απολαβές κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

