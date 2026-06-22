Η Lidl Ελλάς κατακτά την υψηλότερη βαθμολογία και πιστοποιείται με το «Σήμα Διαφορετικότητας» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Η νέα αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει «γιατί αξίζει» μια εταιρεία να επενδύει στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη της ομάδας.

Η Lidl Ελλάς συγκαταλέγεται στις πρώτες επιχειρήσεις που έλαβαν το «Σήμα Διαφορετικότητας», μια πρωτοβουλία αξιολόγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε θέματα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης, η οποία υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η πιστοποίηση αναγνωρίζει τις πολιτικές και τις πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών και σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Η διαδικασία αξιολόγησης για το «Σήμα Διαφορετικότητας» περιλάμβανε πολυάριθμες θεματικές, καλύπτοντας τόσο τη σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού όσο και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλο τον κύκλο ζωής των εργαζομένων, από την προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων έως την ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Επίσης, αξιολογήθηκαν κριτήρια προσβασιμότητας των υποδομών και των ψηφιακών πλατφορμών, την ύπαρξη υποστηρικτικών μέτρων για άτομα με αναπηρία, δεσμεύσεις και δράσεις υπέρ της συμπερίληψης και της κοινωνικής ισότητας, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτικές.

Με αφορμή την πιστοποίηση, η Σοφία Ουζουνίδου, Chief People Officer της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Στη Lidl Ελλάς, ο σεβασμός της διαφορετικότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη επιλογή, δίνοντας χώρο στον καθένα και την καθεμία να είναι ο εαυτός του/της. Το «Σήμα Διαφορετικότητας» επικυρώνει αυτή τη στάση μας, αλλά κυρίως υπενθυμίζει την ευθύνη μας να θωρακίζουμε διαρκώς τις πρακτικές ισότητας σε κάθε βήμα της πορείας των ανθρώπων μας. Γιατί η συμπερίληψη αποτυπώνεται στον τρόπο που λειτουργούμε καθημερινά: στο αν οι άνθρωποί μας νιώθουν ότι ανήκουν, ότι ακούγονται και ότι έχουν ίσες ευκαιρίες να προχωρήσουν μπροστά, αντλώντας δύναμη από τη μοναδικότητά τους.»

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Συγχαίρω θερμά τη Lidl Ελλάς για την απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας. Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους πολίτες και απασχολούν ανθρώπους σε πολλά διαφορετικά πόστα: στα καταστήματα, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διοίκηση, στην εξυπηρέτηση. Γι’ αυτό και η συμπερίληψη στον χώρο εργασίας έχει εδώ πολύ πρακτικό περιεχόμενο. Σημαίνει κανόνες, διαδικασίες και κουλτούρα που δίνουν σε κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενο ίση μεταχείριση, ασφάλεια και δυνατότητα εξέλιξης. Το «Σήμα Διαφορετικότητας» αναγνωρίζει επιχειρήσεις που δεν μένουν στα λόγια, αλλά εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης στην καθημερινή τους λειτουργία.».

Η Lidl Ελλάς αναγνωρίζει ότι η ουσιαστική πρόοδος προϋποθέτει την έμπρακτη προώθηση της συμπερίληψης και του σεβασμού και υπογραμμίζει τη σημασία υιοθέτησης αντίστοιχων πολιτικών από το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας. Δίνοντας εικόνα και φωνή σε αυτή ακριβώς την κουλτούρα, ο τρόπος που η Lidl Ελλάς κάνει τη συμπερίληψη και την ισότητα καθημερινή πράξη αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη νέα σειρά βίντεο που μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.

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