Τα χρόνια πολλα του κόσμου στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και το «ευχαριστώ» του (vid)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ευχήθηκαν στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα γενέθλια του κατά την έξοδό του από το T-Center στην παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ανήμερα των γενεθλίων του (22/6) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρουσίασε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Θρύλο των πάγκων να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για την δεύτερη θητεία μετά το 2012.

Αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου και την αποχώρησή του από το T-Center οπαδοί του Τριφυλλιού συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο και τού τραγούδησαν το «Χρόνια Πολλά», με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ να τους ευχαριστεί.

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