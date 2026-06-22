ΑΕΚ: Δεν απειλείται πλέον το προπονητικό της Ένωσης από τη φωτιά στα Σπάτα 

Τα νέα που έρχονται από τα Σπάτα και την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή είναι θετικά καθώς οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως πλέον δεν απειλείται το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.

Η φωτιά πράγματι έφτασε αρκετά κοντά αλλά ευτυχώς το μεγάλο μέτωπο έχει σβήσει. Υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες οι οποίες όμως είναι διαχειρίσιμες και δεν προκαλούν ανησυχία.

Νωρίτερα ο δήμαρχος Σπάτων–Αρτέμιδας, Δημήτρης Μάρκου, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικίες, ωστόσο είναι σε μικρή απόσταση από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται σπίτια».

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και εθελοντές καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.