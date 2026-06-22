«Τέλος» οι φθηνές online αγορές από Temu και Shein: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

Ακριβότερες και επίσημα θα γίνουν από την 1η Ιουλίου 2026 οι online αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως Temu ή Shein), καθώς τα δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ, θα επιβαρύνονται με ελάχιστους δασμούς ύψους 3 ευρώ ανά πακέτο, σύμφωνα με έναν νέο κανονισμό τον οποίο υπέγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μέχρι σήμερα, δέματα που δεν ξεπερνούσαν τα 150 ευρώ και εισέρχονταν στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες, δεν είχαν εισαγωγικούς δασμούς. Ωστόσο, αυτό το καθεστώς θα αλλάξει, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βάλει «μπλόκο» στην είσοδο φθηνών μικροδεμάτων, η οποία έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια.

Στην πράξη, η επιβάρυνση επηρεάζει κυρίως παραγγελίες από κινεζικές και άλλες ασιατικές πλατφόρμες, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται μόνο σε αυτές.

Να σημειωθεί ότι η επιβάρυνση δεν θα είναι ανά δέμα, αλλά ανά είδος. Για παράδειγμα, εάν στο δέμα υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη, όπως μια μεταξωτή μπλούζα και μια μάλλινη, λόγω των διαφορετικών δασμολογικών υποδιαιρέσεών τους, το δέμα θα επιβαρύνεται με τελωνειακό δασμό 6 ευρώ.

Για παράδειγμα:

Εάν κάποιος αγοράσει 1 προϊόν αξίας 5 ευρώ: Το κόστος θα φτάνει τα 8 ευρώ πριν τον ΦΠΑ.

Εάν κάποιος αγοράσει 1 προϊόν αξίας 20 ευρώ: Το κόστος θα φτάνει τα 23 ευρώ πριν τον ΦΠΑ.

Εάν κάποιος αγοράσει 5 διαφορετικά προϊόντα συνολικής αξίας 20 ευρώ: Το κόστος θα φτάνει τα 35 ευρώ πριν τον ΦΠΑ (τρία ευρώ για κάθε προϊόν)

Εάν κάποιος αγοράσει πολλά τεμάχια που ανήκουν στην ίδια κατηγορία: Πιθανώς η χρέωση να μείνει στα 3 ευρώ, εάν τελωνειακά θεωρηθούν ένα είδος.

Ο προσωρινός ενιαίος τελωνειακός δασμός των 3 ευρώ θα επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία αντικειμένων που περιέχεται σε ένα μικρό δέμα που εισέρχεται στην Ε.Ε. από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028 και μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την περίπτωση.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία ο νέος κόμβος τελωνειακών δεδομένων της Ε.Ε., αυτός ο προσωρινός δασμός θα αντικατασταθεί από τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο όγκος των μικρών δεμάτων που φτάνουν στην Ε.Ε. διπλασιάζεται κάθε χρόνο από το 2022. Tο 2024, 4,6 δισεκατομμύρια τέτοια δέματα εισήλθαν στην αγορά της Ε.Ε. Το 91% των αποστολών φτάνουν από την Κίνα, από Temu, Shein και άλλες αλυσίδες χαμηλών τιμών. Μάλιστα, το 65% των δεμάτων που εισέρχονται στην Ε.Ε. δηλώνονται σκοπίμως με χαμηλότερη δασμολογητέα αξία για να αποφευχθεί η επιβολή δασμών.

Πηγή: newsbomb.gr