AS: «Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει επαφές με τον Σανταμαρία»

Η AS επιβεβαίωσε πως ο ΠΑΟΚ έχει επικοινωνήσει με την πλευρά του Μπατίστ Σανταμαρία, ο οποίος αποχωρεί από τη Βαλένθια.

Εδώ και αρκετές ημέρες, το όνομα του 31χρονου αμυντικού χαφ Μπατίστ Σανταμαρία φιγουράρει στην ασπρόμαυρη επικαιρότητα, με την AS να επιβεβαιώνει πως οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι σε επαφή.

Το ισπανικό Μέσο αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο Γάλλος παρότι έχει συμβόλαιο είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τη Βαλένθια, αφού δεν υπολογίζεται από τον Κάρλος Κορμπεράν, όπως και αρκετοί άλλοι παίκτες της ομάδας.

Το συμβόλαιο του με τις «Νυχτερίδες» ολοκληρώνεται το 2027 και ως εκ τούτου αποκλείεται ένας πιθανός δανεισμός, με τον Δικέφαλο να έχει κάνει μία πρώτη επαφή με τον ατζέντη του υψηλόσωμου μέσου.

