Η αποκάλυψη του DPG για τις «δύσκολες εποχές» του Παναθηναϊκού: «O Zοτς με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε δηλώσεις αποκάλυψε πως στις «δύσκολες εποχές» του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον έπαιρνε τηλέφωνο, λέγοντας του «Δημήτρη μην ανησυχείς»....

Μια προσωπική ιστορία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου του Ζοτς. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ στάθηκε στους ισχυρούς δεσμούς του Σέρβου τεχνικού με το Τριφύλλι, που δεν «έσπασαν» ακόμαν και όταν ο Ζοτς αποχώρησε από την ομάδα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε πως στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο ΠΑΟ τα τελευταία χρόνια, ο Ομπράντοβιτς ήταν ο μοναδικός που τον έπαιρνε τηλέφωνο και τού έδινε κουράγιο να συνεχίσει μέχρι να έρθουν καλύτερες ημέρες.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αναφέρθηκε σε κάτι ο κόουτς και είπε ότι ερχόταν σαν αντίπαλος προπονητής. Μπορεί να ερχόταν σαν αντίπαλος προπονητής, αλλά εγώ θέλω να εκμυστηρευτώ κάτι. Τα τελευταία χρόνια και δεν μιλάω για τα τελευταία δύο-τρία, περάσαμε αρκετές δύσκολες στιγμές, αρκετές πίκρες. Ο ένας άνθρωπος που με έπαιρνε τηλέφωνο μετά από αυτές τις πίκρες ήταν ο άνθρωπος δίπλα μου. Μου έλεγε ''Δημήτρη μην ανησυχείς'', μού έδινε συμβουλές και μου έδειχνε ότι ήταν σαν φίλος και δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Σαν προπονητής μπορεί να ήταν (αντίπαλος). Για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό».