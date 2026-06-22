Η παρουσίαση του «Βασιλιά»: Η επαφή που δεν έχασε ποτέ με τον Παναθηναϊκό και τον Γιαννακόπουλο και η απόφαση της επιστροφής... (vids)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσίαστηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο T-Center, με τον Θρύλο των πάγκων να στέκεται στην απόφαση της επιστροφής του στο «Τριφύλλι» και την επαφή που δεν έχασε ποτέ με τον «πράσινο» οργανισμό και τον Δημήτρη Γιαννακοπουλο.

«Ιστορική» μέρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο Τριφύλλι για την δεύτερη του θητεία με τους «πράσινους» και το Τ-Center... έπεσε.

Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Τριφυλλιού έδωσαν το παρών στο ΟΑΚΑ για να αποθεώσουν τον Ζοτς, με τον Θρύλο των πάγκων να παρουσιάζεται από την «πράσινη» ΚΑΕ και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για την απόφαση της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό, το 8ο αστέρι της EuroLeague, την αποθέωση του κόσμου του Τριφυλλιού και την επαφή που δεν ποτέ με τον «πράσινο» οργανισμό και τον Δημήτρη Γιαννακοπουλο.

Αναλυτικά όλες οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την συνέντευξη Τύπου:

«Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη που μου δίνει την ευκαιρία.Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Δεν έχασα ποτέ επαφή με τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Κάθε φορά που έρχομαι είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα. Έχω σύνδεση με την πόλη της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ»

Για το κίνητρο του: «Πιστεύω ότι το κίνητρο είναι η λέξη κλειδί. Αυτό το γήπεδο που είναι ανακαινισμένο χάρις στον Δημήτρη είναι κάτι ξεχωριστό. Μέσα μου υπάρχει αυτή η φωτιά για να συνεχίζω να είμαι προπονητής. Ποτέ δεν έχασα σύνδεση με αυτή την οικογένεια. Θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα. Το παρελθόν είναι κάτι ωραίο και σημαντικό, αλλά πρέπει να ζούμε το παρόν. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε, ότι έχουμε μέσα μας»

«Όταν άφησα την Παρτίζαν, όλα τα μηνύματα που έστειλα στον φίλο μου, είναι πιο πολύ φίλος μου παρά μάνατζερ, είχα πει ότι θα μιλήσουμε αυτή την περίοδο. Μιλήσαμε στις 20 Ιουνίου. Πιστεύω ότι ήταν σημαντικό να σεβαστώ τον εαυτό μου. Φυσικά όλη αυτή την περίοδο σκεφτόμουν πράγματα. Τα απλά πράγματα είναι απλά»

Με ποιον παίκτη μίλησε: «Μίλησα με τον Κώστα Σλούκα χθες. Έχω πλάνο να μιλήσω με όλους τους παίκτες που γίνεται τώρα. Τον Κώστα τον ξέρω πολύ καλά. Με τον Ματίας δεν μιλήσαμε. Είμαι μόλις μία ημέρα εδώ, χρειάζομαι χρόνο»

Δεν μπορώ να αποφύγω τη σύγκριση (σ.σ. με την προηγούμενη θητεία). Πρέπει να ζούμε στο παρόν. Όλα που πετύχαμε εδώ ήταν επειδή δουλεύαμε ως οικογένεια. Ίσως 20 ημέρες πριν η πρώτη μου επαφή με το μπάσκετ ήταν με τον Τζίτζι Ντατόμε. Είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο. Είναι η σειρά μου να κάνω τη δουλειά μου. Το πιο σημαντικό είναι να δουλεύουμε ως οικογένεια και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον”.

Για το επιτελείο του: «Ξέρω ότι υπάρχουν φήμες. Τα μίντια και όλοι έχουν άποψη, λένε αυτό, εκείνο. Τι να κάνω με αυτό; Δεν είναι η ζωή μου. Είμαι πολύ σοβαρός στη δουλειά μου και στους ανθρώπους που επιλέγω. Μετά θα έχετε ενημέρωση. Τώρα είναι απίθανο να μιλήσω για ονόματα. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ»

«Ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν χαρούμενος. Στη ζωή ποτέ δεν βάζω στόχους. Τον Νοέμβριο ήταν πολύ δύσκολη απόφαση για εμένα. Μετά προσπάθησα να κάνω πράγματα εκτός μπάσκετ. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα για μπάσκετ. Μιλάτε, αυτή είναι η δουλειά σας. Όλοι είμαστε πολύ περήφανοι για το παρελθόν. Από την πλευρά μου πάντα θα σέβομαι κάθε αντίπαλο. Ακόμη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όπως είπε ο Δημήτρης πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας με σεβασμό σε κάθε αντίπαλο, άνθρωπο και οπαδό. Αν εστιάζεις στον εαυτό σου έχεις μεγάλες πιθανότητες να φτάσεις εκεί που θες»

Για το πώς ένιωσε όταν μπήκε στο T-Center ως προπονητής του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια και για την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε εντός και εκτός του κλειστού του ΟΑΚΑ): «Φυσικά είμαι χαρούμενος. Δεν το περίμενα αυτό (σ.σ. την αποθέωση). Ήταν κάτι ξεχωριστό. Τώρα είμαι εδώ ξανά. Τίποτα καινούργιο να πω. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ έτοιμος να ξεκινήσω. Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος; (σ.σ. στα ελληνικά)»

«Αυτό το κλαμπ είναι τόσο μεγάλο. Πρέπει σήμερα αμέσως να ξεκινήσουμε δουλειά. Πιθανότατα το πιο σημαντικό είναι το πώς να πείσουμε τους παίκτες, που είναι πιο σημαντικοί, τι σημαίνει να παίζουν για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Πάντα θέλουμε να βλέπουμε ομάδα που να παλεύει. Πρέπει να δώσουμε ό,τι έχουμε μέσα μας»

Για το εάν θα γίνει ο πρώτος προπονητής που θα φτάσει τις 10 EuroLeague: «Θα είναι πολύ σπουδαίο αν ο Παναθηναϊκός πάρει το 8ο»