Γιαννακόπουλος στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Τώρα ήρθε ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά το τέλος της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς απευθύνθηκε προς τον κόσμό του Παναθηναϊκού που γέμισε τo Τ-Center ξεκαθαρίζοντας πως αυτοί είναι η δύναμη της ομάδας, ενώ αποκάλεσε τον Ζοτς «Άρχοντα των Δακτυλιδιών»...

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά το τέλος της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε και στον κόσμο της ομάδας, που είχε γεμίσει τις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να υποδεχθεί τον θρυλικό κόουτς.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, ξεκαθάρισε πως ο κόσμος είναι που δίνει δύναμη σε όλους στον Παναθηναϊκό να στοχεύουν και να κοιτάνε ψηλά. Και τώρα που ήρθε ο... Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, στόχος είναι ακόμα πιο ψηλά!

Η δήλωση Γιαννακόπουλου στον κόσμο του Παναθηναϊκού:

«Είστε η καρδιά του Παναθηναϊκού. Είστε αυτοί που μας δίνουν το κίνητρο για να πάμε ψηλά. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος, ο «Άρχοντας των Δακτυλιδιών» για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά. Σας ευχαριστούμε όλους»!