Μαφέο: «Όταν σε καλεί ο Ολυμπιακός δεν μπορείς να πεις όχι - Η παρουσία του Μεντιλίμπαρ κάνει τα πάντα πιο εύκολα»

Ο Πάμπλο Μαφέο παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού στην Marca και αναφέρθηκε και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά όσα είπε μεταξύ άλλων:

«Όταν ένας σύλλογος αυτού του επιπέδου καλεί, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτούμε. Το γεγονός ότι ο προπονητής είναι Ισπανός, ότι γνωριζόμαστε, ότι τον έχω αντιμετωπίσει αμέτρητες φορές... κάνει τα πάντα πολύ πιο εύκολα. Είναι επίσης ωραίο που οι άνθρωποι δεν κοιτάζουν πίσω από τον θάμνο»,



«Ανυπομονώ να φτάσω, να εγκατασταθώ και να ενσωματωθώ στην κανονική ζωή εκεί», ανέφερε για την άφιξή του στη χώρα μας στις 28 Ιουνίου, μία ημέρα πριν την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ομάδας.



Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην Μαγιόρκα στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία πενταετία. «Το να τελειώνει έτσι δεν είναι και το πιο ευχάριστο, αλλά εστιάζω στα θετικά: ήταν πέντε απίστευτες σεζόν. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει τόσο για τον σύλλογο όσο και για εμένα».