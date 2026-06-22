Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής του Γαλλία-Ιράκ λόγω πιθανής κακοκαιρίας (pic)

Καταιγίδες προβλέπονται αργά το απόγευμα στη Φιλαδέλφεια σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, απειλώντας τη διεξαγωγή του Γαλλία-Ιράκ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Πονοκέφαλος» για Γαλλία και Ιράκ που διασταυρώνουν τα ξίφη τους την τρίτη (23/6, 00:00), καθώς σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία καταιγίδες αναμένονται αργά το απόγευμα στη Φιλαδέλφεια.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και με τον αγώνα να ξεκινάει με τοπική ώρα στις 17:00 υπάρχει κανονισμός που απαιτεί τη διακοπή του αγώνα σε περίπτωση που εντοπισθούν βροντές κοντά στο γήπεδο.

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο το πρωτόκολλο λέει πως η επανέναρξη του αγώνα επιτρέπεται μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όταν έχουν σταματήσει οι κεραυνοί.

🚨 The France vs. Iraq World Cup match is facing a major threat of extreme weather conditions tonight. 😳☔️



Thunderstorms are forecast in Philadelphia from 2pm to 7pm local time, with kickoff scheduled for 5pm. 🇺🇸



Expected conditions include:



🔸 Severe thunderstorms. ☔️

🔸… pic.twitter.com/BA0XsEFl3Q — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 22, 2026