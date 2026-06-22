ΠΑΟΚ: Σκέψεις για επιστροφή και του Μπίσεσβαρ στις ακαδημίες

Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει η επιστροφή του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ στον Δικέφαλο, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στο PAOK Academy.

Οι ανακατατάξεις (και) στις ακαδημίες των ασπρόμαυρων είναι συνεχείς. Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Πέτρος Τσιαπακίδης αναμένεται να αναλάβει χρέη βοηθού προπονητή στο team του Αλέσιο Λίσι, ενώ την ίδια ώρα, υπάρχουν σκέψεις για επιστροφή του Ομάρ Ελ Καντουρί με ρόλο στις ακαδημίες και συγκεκριμένα στην Κ17 ως προπονητής.

Πέραν του Μαροκινού εξτρέμ, στο... τραπέζι έχει «πέσει» και το όνομα του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, ενός ακόμα παίκτη που «έγραψε» ιστορία με τον ΠΑΟΚ το 2019.

Ο Σουριναμέζος γνωρίζει αρκετά καλά το club αλλά και τη φιλοσοφία του, κάτι που «βοηθά» στην επιστροφή του, ενώ η πιθανότερη θέση αυτή τη στιγμή φαντάζει αυτή στο προπονητικό επιτελείο της Κ19.