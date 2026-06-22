Το «αντίο» του Μεϊτέ στον Λουτσέσκου: «Από τους ανθρώπους που δεν θα ξεχάσω ποτέ» (pics)

Ο Σουαλιό Μεϊτέ αποχαιρέτησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, έναν προπονητή που, όπως σημείωσε ο Γάλλος, βοήθησε στην προσωπική του εξέλιξη.

Ο Γάλλος χαφ με τη σειρά του είπε το δικό του αντίο και ευχαριστώ στον Ρουμάνο τεχνικό, που όπως ανέφερε δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Μάλιστα, τον ευχαρίστησε για όλα και συγκεκριμένα για τη συμβολή του στην προσωπική του εξέλιξη.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μεϊτέ:

«Ευχαριστώ για όλα, κόουτς.

Στην καριέρα μας συναντάμε ανθρώπους που αφήνουν μεγαλύτερο αποτύπωμα πάνω μας από άλλους και εσύ σίγουρα θα είσαι ένας από εκείνους που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Σήμαινες πάρα πολλά για μένα και για την προσωπική μου εξέλιξη, γι’ αυτό σε ευχαριστώ για όλα».