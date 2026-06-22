Έλλη Μυστακίδου: Η πρώτη γυναίκα υποψήφια για την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό

Μία ιστορική υποψηφιότητα για το ελληνικό ταεκβοντό ανακοινώνεται ενόψει των εκλογών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό (ΕΛΟΤ), καθώς η Ολυμπιονίκης Έλλη Μυστακίδου θα διεκδικήσει την προεδρία της Ομοσπονδίας, γράφοντας τη δική της σελίδα στην ιστορία του αθλήματος ως η πρώτη γυναίκα που θέτει υποψηφιότητα για το ανώτατο διοικητικό αξίωμα της ΕΛΟΤ.

Η Έλλη Μυστακίδου δεν αποτελεί απλώς μία σπουδαία αθλήτρια του ελληνικού αθλητισμού. Αποτελεί μία προσωπικότητα ταυτισμένη με το ταεκβοντό, καθώς από την ηλικία των 12 ετών βρίσκεται ανελλιπώς στους αγωνιστικούς χώρους και στους συλλόγους του αθλήματος, αρχικά ως αθλήτρια και στη συνέχεια ως προπονήτρια, διανύοντας μια διαδρομή δεκαετιών γεμάτη εμπειρίες, γνώσεις και προσφορά.

Η Ολυμπιονίκης του ελληνικού ταεκβοντό, α` αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδία Ταεκβοντό μέχρι σήμερα, αποφάσισε να ηγηθεί μιας νέας προσπάθειας για την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας, έχοντας ως βασική επιδίωξη την ενότητα ολόκληρης της οικογένειας του αθλήματος. Με οδηγό την εργατικότητα, τη συνέπεια και την αφοσίωση που τη χαρακτηρίζουν σε κάθε βήμα της πορείας της, αλλά και με την ευθύνη που απορρέει από τον ρόλο της μητέρας και της οικογενειάρχη, θέτει στο επίκεντρο της υποψηφιότητάς της τη συνεργασία, τη σύνθεση και τη συλλογική προσπάθεια.

Η παρουσία της στην κορυφή του συνδυασμού που διεκδικεί την εμπιστοσύνη των σωματείων για την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού ταεκβοντό αποτελεί ταυτόχρονα μια ισχυρή παρακαταθήκη αλλά και μια σπουδαία διαφήμιση για το ίδιο το άθλημα. Η διεθνής αναγνώριση που απολαμβάνει, η μακρόχρονη παρουσία της στους χώρους του ταεκβοντό και η διαρκής επαφή της με τους ανθρώπους του αθλήματος συνιστούν σημαντικά εχέγγυα για την επόμενη ημέρα.

Βασικό μήνυμα της υποψηφιότητάς της είναι ότι το ελληνικό ταεκβοντό έχει περισσότερα να κερδίσει από όσα το ενώνουν παρά από όσα επιχειρούν κάποιοι να το χωρίσουν. Η Έλλη Μυστακίδου πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι του χώρου, ανεξαρτήτως γεωγραφικής προέλευσης ή αθλητικής διαδρομής, μπορούν να συνυπάρξουν δημιουργικά και να εργαστούν για έναν κοινό στόχο: να συνεχίσει αλλά και αναβαθμίσει το έργο της υπάρχουσας διοίκησης.

Η ίδια απορρίπτει κάθε λογική διαχωρισμού του αθλήματος και δεν ασπάζεται σε καμία περίπτωση το αφήγημα περί «Βόρειας» και «Νότιας» Ελλάδας. Αντιθέτως, θεωρεί ότι υπάρχει μία Ελλάδα και ένα ελληνικό ταεκβοντό, το οποίο οφείλει να πορευτεί ενωμένο, με κοινό όραμα, κοινές αξίες και κοινή στρατηγική για το μέλλον.

Σε δήλωσή της η Έλλη Μυστακίδου τονίζει: «Από τα 12 μου χρόνια μέχρι σήμερα, η ζωή μου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ταεκβοντό. Μέσα στους συλλόγους μεγάλωσα, αγωνίστηκα, ονειρεύτηκα, διακρίθηκα και συνέχισα να προσφέρω ως προπονήτρια. Γνωρίζω από κοντά τις αγωνίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αθλητών, των προπονητών και των σωματείων μας.

Αποφάσισα να διεκδικήσω την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό γιατί πιστεύω ότι το άθλημά μας αξίζει να κάνει το επόμενο βήμα μέσα από τη συνεργασία, τη διαφάνεια, τη δουλειά και την ενότητα. Δεν κατεβαίνω για να διχάσω. Κατεβαίνω για να ενώσω.

Δεν πιστεύω σε διαχωρισμούς, σε στρατόπεδα και σε γεωγραφικές γραμμές που χωρίζουν τους ανθρώπους του αθλήματος. Δεν υπάρχει Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Υπάρχει μία Ελλάδα και ένα ελληνικό ταεκβοντό. Θέλω να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Ένα μέλλον αντάξιο της ιστορίας, των ανθρώπων και των παιδιών που υπηρετούν καθημερινά το άθλημά μας.»