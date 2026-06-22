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Παίρνει αλβανικό διαβατήριο ο Ταϊρί!

Μπάσκετ
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Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο γκαρντ του ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να πάρει διαβατήριο από την Αλβανία.

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Παίρνει αλβανικό διαβατήριο ο Ταϊρί!