Φυλάκιση 20 μήνών με αναστολή στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων Ελλήνων

Ποινές φυλάκισης από 8 έως 20 μήνες επιβλήθηκε στους τέσσερις κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στη δίκη για τη διαρροή των στοιχείων απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων πριν τις Ευρωεκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2024.

Η πρώην ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή καθώς κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία (2-1). Η πρόεδρος του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να αθωωθεί για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, ενώ ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας, Μένιος Κορομηλάς σε 8 και 12 μήνες αντίστοιχα, επίσης με τριετή αναστολή.

Πηγή: ethnos.gr