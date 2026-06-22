Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Καρνεζέκι και Ζανιόλο παίζουν «μπαλίτσα» με τα κορίτσια τους στην Ψαρρού! (vid) 22-06-2026 11:42 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΠΡΟΣΩΠΑ Νίκολο Ζανιόλο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο τερματοφύλακας της Αταλάντα, Μάρκο Καρνεζέκι, και η σύζυγός του και influencer, Βαλεντίνα Ντε Φλαβίς, απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο μαζί με τον Νικολό Ζανιόλο και τη σύντροφό του Σάρα Σκαπερότα στην παραλία της Ψαρρού. Θέλει ομάδα-φαβορί για την Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς περιμένει το σωστό νεύμα menshouse.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Και εν ενεργεία βουλευτές: Ψυχρολουσία στη ΝΔ για τους 4 γαλάζιους που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Το έλεγαν, αλλά κανείς δεν τους πίστευε: Μεγάλη έκπληξη με τη Λένα Φλυτζάνη στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Πάει για ντέρμπι: Η μεγάλη ανατροπή που φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Ο “Κρέσπο” και ο “Σορλέν” φωτογραφίζουν την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ! menshouse.gr Καρνεζέκι και Ζανιόλο παίζουν «μπαλίτσα» με τα κορίτσια τους στην Ψαρρού! (vid) SHARE