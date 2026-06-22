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Καρνεζέκι και Ζανιόλο παίζουν «μπαλίτσα» με τα κορίτσια τους στην Ψαρρού! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο τερματοφύλακας της Αταλάντα, Μάρκο Καρνεζέκι, και η σύζυγός του και influencer, Βαλεντίνα Ντε Φλαβίς, απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο μαζί με τον Νικολό Ζανιόλο και τη σύντροφό του Σάρα Σκαπερότα στην παραλία της Ψαρρού.

 

Καρνεζέκι και Ζανιόλο παίζουν «μπαλίτσα» με τα κορίτσια τους στην Ψαρρού! (vid)