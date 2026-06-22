Καρνεζέκι και Ζανιόλο παίζουν «μπαλίτσα» με τα κορίτσια τους στην Ψαρρού! (vid)

Ο τερματοφύλακας της Αταλάντα, Μάρκο Καρνεζέκι, και η σύζυγός του και influencer, Βαλεντίνα Ντε Φλαβίς, απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο μαζί με τον Νικολό Ζανιόλο και τη σύντροφό του Σάρα Σκαπερότα στην παραλία της Ψαρρού.