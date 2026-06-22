Ανακοινώθηκαν Ράμος, Τζάρα από την ΑΕΚ

Το τμήμα βόλεϊ ανδρών της ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τους Εντουαρντ Ράμος και Μάκης Τζάρας.





Αναλυτικά, η ανακοίνωση για τον Ράμος:



«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έντουαρντ Ράμος. Ο 29χρονος (13/09/1997) κεντρικός, ύψους 2,00 μ., από τη Βενεζουέλα, επιστρέφει στην ανδρική ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ. Ο Έντουαρντ Ράμος αγωνίστηκε για τρία χρόνια στην Ένωση, από το 2020 έως το 2023. Τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε στην Volley League με τον Άθλο Ορεστιάδας, ενώ την επόμενη σεζόν στον ΟΦΗ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του ΝΟΠ Ρεθύμνου, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Pre League.



Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Έντουαρντ Ράμος δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην οικογένεια της ΑΕΚ ύστερα από τρία χρόνια. Ο στόχος της ομάδας μας, φυσικά, δεν είναι άλλος από την άνοδο και πάμε για να τον πετύχουμε χωρίς πολλά λόγια».



Έντουαρντ, καλώς ήρθες ξανά στην ΑΕΚ».







Αναλυτικά, η ανακοίνωση για τον Τζάρα:



«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάκη Τζάρα. Ο 21χρονος (08/04/2005) διαγώνιος, ύψους 2.00μ., εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του συλλόγου.



Ο Μάκης Τζάρας ξεκίνησε το βόλεϊ από τον ΑΟ Πρέβεζας, αγωνιζόμενος και στην πρώτη ομάδα έως το 2023. Το 2023 έκανε το άλμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή για την Κηφισιά. Για τρία ολόκληρα χρόνια αποτέλεσε βασικό μέλος των "μπλε" στη Volley League, με τους οποίους αγωνίστηκε και στο Challenge Cup.



Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Μάκης Τζάρας δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την έναρξη της συνεργασίας μου με την ομάδα της ΑΕΚ και την εμπιστοσύνη που δείχνει προς το πρόσωπό μου. Είμαι αισιόδοξος για τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα και θεωρώ ότι με τη σωστή ομαδική δουλειά και με την βοήθεια του προπονητικού stuff φέτος θα τους πετύχουμε. Εύχομαι μία σεζόν γεμάτη με επιτυχίες και μακριά από τραυματισμούς».



Μάκη, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ».