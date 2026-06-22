Ενίσχυση με Ηλιάδη ο Πανσερραϊκός

Επίσημη ανακοίνωση από τον Πανσερραϊκό για την έναρξη της συνεργασίας του με τον Θεοχάρη Ηλιάδη.

Με το λιοντάρι στο στήθος θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Θεοχάρης Ηλιάδης αφού ο Πανσερραϊκός με επίσημη ανακοίνωση έκανε γνωστή την έναρξη συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή από την Κατερίνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Θεοχάρη Ηλιάδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο έμπειρος αμυντικός είναι γεννημένος στις 05/09/1996 στην Κατερίνη και τα τελευταία 6,5 χρόνια αγωνιζόταν στην ΑΕΛ έχοντας 151 συμμετοχές, 8 γκολ και 4 ασίστ σε Super League και Super League 2, όντας και αρχηγός.

Έχει αγωνιστεί επίσης στην Βέροια, στον Αστέρα Ιτέας και σε ομάδες της Γερμανίας στα πρώτα του ποδοσφαιρικά χρόνια.

Θεοχάρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!