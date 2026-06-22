Mykonoooos: Ιταλοί ποδοσφαιριστές στο Nammos με τις συζύγους τους (vid)

Η Μύκονος αρχίζει να γεμίζει όσο προχωρά το φετινό καλοκαίρι και όπως κάθε χρόνο, ανάμεσα στους επισκέπτες βρίσκονται και αρκετοί αθλητές που μαγνητίζουν τα βλέμματα.

Στο Nammos οι φωτορεπόρτερ έχουν, όπως... πάντα πολλή δουλειά, όπως φαίνεται, τα Σαββατοκύριακα και όχι μόνο.

Η κάμερα του Mykonos Live TV βρέθηκε στο Nammos και «έπεσε πάνω» στον τερματοφύλακα της Αταλάντα Μάρκο Καρνεζέκι και την σύζυγό του και influencer Βαλεντίνα ντε Φλάβις με την οποία παντρεύτηκαν πέρυσι.

Στο διάσημο beach bar της Ψαρρούς o 26χρονος γκολκίπερ συνάντησε τον συμπατριώτη του και ποδοσφαιριστή της Ουντινέζε Νίκολο Ζανιόλο με την σύντροφό του Σάρα Σκαπερότα με την οποία έχει αποκτήσει ένα παιδί.

Η όμορφη παρέα από την Ιταλία απόλαυσε τον ήλιο και την θάλασσα, έβγαλε πολλές φωτογραφίες και πέρασε χαλαρές στιγμές.

Τις προηγούμενες μέρες είχε βρεθεί στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με τη σύζυγό του. Είχε συζητηθεί μάλιστα το φιλοδώρημα που άφησε ο θρύλος του NBA στους σερβιτόρους του Nammos.