Ασπίδα προστασίας του Γουάτκινς στον Ντοκού

Ο επιθετικός της εθνικής Αγγλίας, υπερασπίστηκε την απόφαση του Βέλγου εξτρέμ να αποχωρήσει από το Μουντιάλ προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της συζύγου του για τη γέννηση του πρώτου του παιδιού.

Ο Γουάτκινς, ο οποίος είναι πατέρας δύο παιδιών, απάντησε στην κριτική που δέχθηκε ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, μετά τα σχόλια της παρουσιάστριας του L' Équipe TV, Φρανς Πιερόν, η οποία χαρακτήρισε τον τοκετό «μια στιγμή... αποκρουστική, όπου ο πατέρας είναι εντελώς άχρηστος».

Ο Γουάτκινς τόνισε ότι τα οικογενειακά ζητήματα πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι του ποδοσφαίρου.

«Καταρχάς, το «αποκρουστικό» δεν είναι τρόπος να περιγράψεις μια γέννηση. Συμβαίνει μόνο μία φορά, η γέννηση του πρώτου σου παιδιού. Το να φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο είναι ευλογία και δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία», δήλωσε ο Γουάτκινς την Κυριακή (21/6) και συμπλήρωσε… «Υπάρχουν πολλές φορές μέσα στη σεζόν που είσαι μακριά από την οικογένεια και τους φίλους σου και είναι πολύ δύσκολο. Το να χάσεις μια τέτοια στιγμή θα ήταν σκληρό. Καταλαβαίνω απόλυτα από πού έρχεται (ο Ντόκου). Έχει κάθε δικαίωμα να επιστρέψει και να είναι εκεί».

Ο Γουάτκινς χαρακτήρισε «απόλυτα σωστή» την κίνηση Ντοκού. «Είμαστε προνομιούχοι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας και είμαι σίγουρος ότι θα έχει όλη την υποστήριξη για να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, να είναι δίπλα στη σύντροφό του και μετά να επιστρέψει στην ομάδα. Οπότε δεν είναι δουλειά κανενός άλλου. Αν το κάνει, είναι απολύτως σωστό» είπε και πρόσθεσε ότι θα έκανε ακριβώς την ίδια επιλογή αν βρισκόταν στη θέση του Ντοκού: «Θα ήθελα να το κάνω. Δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα».

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