ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση με Λίσι και νέα πρόσωπα (pics)

Ο ΠΑΟΚ έκανε... σέντρα στη φετινή σεζόν με την πρώτη προπόνηση να διεξάγεται σήμερα (22/6) στη Νέα Μεσημβρία - Η παρουσία Λίσι, διοίκησης και αρκετών νεαρών.

Κεφάλια μέσα και διακοπές τέλος για τον Δικέφαλο, με την πρώτη φετινή προπόνηση να διεξάγεται με τον Αλέσιο Λίσι στο «τιμόνι» της ομάδας. Στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκαν Λέο Μάτος, Αντρέ Βιεϊρίνια, Παναγιώτης Τσίκνας, Μαρία Γκοντσαρόβα, Αγησίλαος Τουμαζάτος αλλά και ο Άγγελος Αναστασιάδης που είχε ένθερμό εναγκαλισμό με τον νέο προπονητή.

Από την πρώτη προπόνηση απουσίασαν οι μουντιαλικοί Σάντσεζ , Μπάμπα , αλλά και οι Α.Ζίβκοβιτς , Ζαφείρης και Γκουγκεσασβίλι, που έχουν άδεια μέχρι 25/6, λόγω Εθνικών ομάδων.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Θυμιάνης, Καμαρά και Μιχαηλίδης, ενώ θεραπεία έκαναν οι Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ. Αύριο (23/6) οι ασπρόμαυροι μπαίνουν στα... δύσκολα με διπλή προπόνηση.

Τα νέα πρόσωπα που «διεκδικούν» check-in για Ολλανδία

Άλκης Αβράμπος. Ο 19χρονος στόπερ (γεννημένος το 2006) μετά από μία «γεμάτη» σεζόν κυρίως στην Κ19 (19 συμμετοχές) αλλά και στον ΠΑΟΚ Β (δύο εμφανίσεις στα πλέι άουτ), βρέθηκε σήμερα (22/6) στη Νέα Μεσημβρία για την πρώτη προπόνηση της ανδρικής ομάδας. Ήρθε το 2021 από την ακαδημία Ολίμπικο της Λιβαδειάς, αρχικά για την Κ15, ενώ ήταν βασικό «γρανάζι» στην Κ19, που υπό τις οδηγίες του Πέτρου Τσιαπακίδη, κατέκτησε δύο Κύπελλα και ένα πρωτάθλημα.

Παραμένοντας στις θέσεις των στόπερ, υπάρχει το όνομα του Λευκορώσου Πάβελ Απιατσιόνακ. Ένα χρόνο μικρότερος του Αβράμπου (2007), ήρθε το περσινό καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ Β, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 17 συμμετοχές με την ασπρόμαυρη φανέλα, σκοράροντας και ένα τέρμα.

Στ' αριστερά της άμυνας αντικρίζει κανείς τον Έντι Ντούνγκα, ίσως την... αποκάλυψη της περσινής Κ19 που κατέκτησε το νταμπλ. Δύο γκολ, οκτώ ασίστ σε 27 συμμετοχές σε Super League K19 και Youth League, ενώ έκανε και επαγγελματικό ντεμπούτο στη Super League 2. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Δόξα Λιθοτόπου στις Σέρρες, από όπου τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ το 2016 σε ηλικία εννιά ετών, καθώς είναι γεννημένος το 2007. Ξεκίνησε ως αριστερός εξτρέμ, όμως η... μοίρα «έγραφε» αριστερό μπακ με φουλ επιθετικές αρετές.

Η τετράδα των μετόπισθεν ολοκληρώνεται με τον Γιώργο Κοσίδη. Ένας ακόμα αμυντικός της φουρνιάς του 2007 (μαζί με Μπαταούλα, Ντούνγκα, Τσιότα κλπ), ο οποίος αγωνίζεται τόσο ως δεξί μπακ όσο και ως στόπερ, σε μία θέση που μεγάλωσε στο πλευρό του Δημήτρη Μπαταούλα. Ηγετικός με το... καλημέρα στο PAOK Academy, μία ζωή στις ασπρόμαυρες ακαδημίες, από επτά ετών και συγκεκριμένα από το 2014. Προηγούμενη ομάδα ο ΓΣ Ηλιούπολης, βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ Β πέρσι, ενώ «έγραψε» 27 συμμετοχές και δύο γκολ τόσο στη Super League 2 όσο και στην Κ19.

Γιάννης Σαρρής, ίσως η πιο «αθόρυβη» μεταγραφή του χειμώνα. Ήρθε από τη Μόντενα με πέρασμα από ΑΕΚ και Ομόνοια, ενώ όπως αποκάλυψε μέσα από το SDNA, είχε φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε επίπεδο Κ11 για κάποια τουρνουά. Έκτοτε, άλλαξαν πολλά και εν τέλει αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τους Θεσσαλονικείς σε επίπεδο Super League 2, καταγράφοντας άμεσα 12 συμμετοχές στα 13 τελευταία παιχνίδια της σεζόν για τον ΠΑΟΚ Β. Έβαλε απλότητα και ποιότητα στα χαφ της δεύτερης ομάδας, δείχνοντας τρομερά στοιχεία προσαρμογής.

Μαζί τους οι «παλιοί» και αρκετά γνώριμοι στους περισσότερους. Δημήτρης Χατσίδης και Ανέστης Μύθου δεν χρειάζονται συστάσεις, πρωταγωνιστώντας τόσο στην περσινή προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια της σεζόν σε επίπεδο Super αλλά και... Europa League. Και ο Δημήτρης Μοναστηρλής στη Νέα Μεσημβρία, με τη... highlight απόκρουση πέναλτι κόντρα στον Ατρόμητο, που έδωσε μία πρόκριση από... χρυσάφι.

Στην Ολλανδία και το Ζαλτμπόμελ πέρσι βρέθηκαν επίσης και οι Δημήτρης Κωττάς, Δημήτρης Μπαταούλας, Δημήτρης Τσοπούρογλου, Μαχαμαντού Μπάλντε και Δημήτρης Μπέρδος, όλοι βασικά «γρανάζια» του φετινού ΠΑΟΚ Β, με τον τελευταίο να παίρνει και λίγα λεπτά συμμετοχής στο Κύπελλο Ελλάδος. Παρόντες άπαντες στην φετινή πρεμιέρα.

Συνολικά 10 παίκτες της ασπρόμαυρης ακαδημίας λοιπόν έδωσαν το παρών στην πρώτη προπόνηση της ανδρικής ομάδας, υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι και μένει να αποφασιστεί από τους ιθύνοντες του Δικεφάλου ποιοι εξ αυτών θα κάνουν το... check-in για το Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας.

