Debate Κασσελάκη και Γεωργιάδη απόψε στις 22:00 για το ΕΣΥ

Σε ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με τον Στέφανο Κασσελάκη θα συμμετάσχει απόψε, στις 22:00, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όπως ανακοίνωσε το κόμμα «Δημοκράτες».

Η παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη στο live του Στέφανου Κασσελάκη γνωστοποιήθηκε με δελτίο Τύπου των «Δημοκρατών», οι οποίοι παρουσιάζουν τη συζήτηση για το ΕΣΥ ως πεδίο άμεσου διαλόγου και πολιτικής αντιπαράθεσης ενώπιον των πολιτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικτυακή συζήτηση θα έχει χαρακτήρα «αδιαμεσολάβητης αναμέτρησης» σε δημοκρατικό διάλογο, face to face, με τη συμμετοχή των πολιτών.

Η πρόσκληση προς τον υπουργό Υγείας έγινε πριν από λίγες μέρες από τον Τάιλερ Μακμπέθ, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, κατά τη διάρκεια vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube.

Ο σύζυγος του προέδρου των «Δημοκρατών», ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν σε δομές υγείας στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι θα ήθελε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Άδωνι Γεωργιάδη, προκειμένου να συζητήσουν «όλες τις δυνατότητες» του ΕΣΥ.

Πηγή: newsit.gr