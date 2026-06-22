Τα φιλικά της Εθνικής Εφήβων πριν το Eurobasket

Η Εθνική Εφήβων βρίσκεται στα Ιωάννινα, όπου συνεχίζει την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ U18.

Τα Ιωάννινα μετά από την Εθνική Γυναικών, φιλοξενούν για πρώτη φορά και την Εφήβων, η οποία έχει στο πρόγραμμά της φέτος το καλοκαίρι το Ευρωμπάσκετ U18.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που προετοιμάζεται υπό τις εντολές του Βασίλη Σκροπολίθα, θα παραμείνει στην Ήπειρο ως τις 30 Ιουνίου. Θα συνεχίσει με προπονήσεις στην Αθήνα, ενώ σταδιακά στο πρόγραμμα θα μπουν και τα φιλικά.

Τα πρώτα θα γίνουν στο Γκντανσκ στις 3-4 Ιουλίου με την Πολωνία, στη συνέχεια η ομάδα θα μεταβεί στην Νάπολι προκειμένου να πάρει μέρος σε διεθνές τουρνουά (17-19/7) με τη συμμετοχή ακόμη της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Στις 24 Ιουλίου η αποστολή θα αναχωρήσει για το Τρεντίνο, όπου θα φιλοξενηθεί στο Ευρωμπάσκετ U18.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19/6-30/6 Ιωάννινα

3-4/7 Φιλικά με την Πολωνία (Γκντανσκ)

6-15/7 Προπονήσεις Πεντέλη

17-19/7 Τουρνουά στην Ιταλία (Νάπολι)

21-22/7 Προπονήσεις Πεντέλη

24/7 Αναχώρηση για Μιλάνο (Τρεντίνο)

Ευρωμπάσκετ U18 Ανδρών, 25/7-2/8 Τρεντίνο, Ιταλία

Α’ Όμιλος: Γαλλία, Ισραήλ, Ελλάδα, Αυστρία

Β’ Όμιλος: Σερβία, Τουρκία, Δανία, Σλοβακία

Γ’ Όμιλος: Γερμανία, Σλοβενία, Λιθουανία, Βουλγαρία

Δ’ Όμιλος: Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Εσθονία